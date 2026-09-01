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Aksaray'da yeni adli yıl törenle başladı

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Aksaray'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi. Baro Başkanı Düzgün, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak adaletin önemini vurguladı ve meslektaş dayanışması ile savunmanın güçlenmesi temennisinde bulundu.

Aksaray'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Aksaray Baro Başkanı Erçin Mevlüt Düzgün, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Düzgün, adaletin hukuk devletinin varlık sebebi olduğunu söyledi.

Baroların yalnızca bir kurum olmadığına dikkat çeken Düzgün, şunları kaydetti:

"Hepimiz biriz. Farklı düşünebiliriz, farklı yöntemleri savunabiliriz. Ancak aynı cübbeyi taşıdığımız sürece ortak paydamız mesleğimizin onuru ve meslektaşlık hukuku olmalıdır. Yeni adli yılda da bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni adli yılın adalete güvenin arttığı, savunmanın güçlendiği, avukatın emeğinin karşılığını aldığı, mesleki dayanışmamızın büyüdüğü bir yıl olmasını diliyorum. Yeni adli yılımızın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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