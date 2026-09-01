Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

Trabzonspor'un Süper Lig'deki kötü gidişatı Amedspor deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle devam etti. Bordo-mavililerin Diyarbakır'dan puansız dönmesi, Trabzon yerel basınında da sert şekilde eleştirildi. Maçın ardından çıkan gazeteler, hem alınan sonucu hem de takımın ortaya koyduğu futbolu manşetlerine taşıdı.

"BU GİDİŞ NEREYE?"

Günebakış, Amedspor karşısındaki mağlubiyetin ardından Trabzonspor'un durumunu "Bu gidiş nereye?" başlığıyla okuyucularına aktardı.