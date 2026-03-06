Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Aksaray'da kendisinden haber alınamayan Mustafa Dönertaş (65), yakınları tarafından camı kırılarak girilen yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, Bayram Baba Mahallesi 3501 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mustafa Dönertaş'tan haber alamayan yakınları, bugün saat 14.00 sıralarında eve gitti. Kapıyı açan olmayınca pencerenin camını kırarak eve giren yakınları, Dönertaş'ı sofra başında hareketsiz halde buldu.

ÖLÜM NEDENİNİ YAPILACAK OTOPSİ BELİRLEYECEK

Bunun üzerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler, Dönertaş'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Mustafa Dönertaş'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Dönertaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı