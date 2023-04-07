Aksaray'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı şehri kısmen beyaza bürürken, ardından gelen şiddetli yağmur halen etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı şehri kısmen beyaza bürürken, ardından gelen şiddetli yağmur halen etkisini sürdürüyor.

Geçtiğimiz aya kadar çiftçilerin dört gözle beklediği yağışlar son 1 aydır zaman zaman ülke genelinde etkisini gösterirken, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yağışlar aralıklarla devam ediyor. 3 gündür belirli aralıklarla yağan yağmur bugün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Gündüz güneşli havanın etkili olduğu şehirde akşam saatlerinde dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu yağışı şehrin bir kısmında beyaz görüntüler oluştururken, ardından başlayan yağmur yağışı halen etkisini sürdürüyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar montlarını şemsiye gibi kullanarak ıslanmamaya çalışırken şehir trafiğinde de trafikte kısmen aksamalar yaşandı. Yağış tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da üreticilerinde yüzünü güldürdü.