Eskil ilçesinde voleybol turnuvası başladı

Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 28 takımın katıldığı voleybol turnuvası, Kaymakam Taha Soydaş'ın da katıldığı bir açılışla başladı. Turnuva, köyler ve kurumlar arasında dostluk ve dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 28 takımın mücadele edeceği voleybol turnuvası başladı.

Eskil Kapalı Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı takip eden Kaymakam Taha Soydaş, gazetecilere, turnuvayla tüm köyler, kurum ve kuruluşların kaynaşacağını söyledi.

Sporun birleştirici gücünün güzel örneğini izleyeceklerini belirten Soydaş, "Bu organizasyonun hem köylerimiz hem mahallelerimiz arasındaki dostluğu ve dayanışmayı pekiştireceği inancındayım." dedi.

