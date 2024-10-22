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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda, gözaltına alınan E.B. ve S.Ş. isimli iki şahıs, yaptıkları uyuşturucu ticareti ve bulundurdukları uyuşturucu maddelerle birlikte tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında E.B. ve S.Ş'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel

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