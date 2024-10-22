Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda, gözaltına alınan E.B. ve S.Ş. isimli iki şahıs, yaptıkları uyuşturucu ticareti ve bulundurdukları uyuşturucu maddelerle birlikte tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında E.B. ve S.Ş'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.