Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüpheliler K.C.A. (26), B.K. (21) ve Ö.G'nin (21) içerisinde bulunduğu aracı Aksaray-Adana kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 3 bin 752 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut