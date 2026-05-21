Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Güncelleme:
Samsun’da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda karı-koca gözaltına alındı. Özbekistan’dan kadın getirerek Samsun’da fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilerden erkek zanlı tutuklandı. Hamile olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 6 Özbekistan uyruklu mağdur kadın tespit edildi.

Samsun'da fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan karı-kocadan erkek şüpheli tutuklanırken, hamile olduğu öğrenilen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, insan ticareti ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, T.A. ile Özbekistan uyruklu eşi N.E.'nin Özbekistan'dan kadınları Türkiye'ye getirerek Samsun'da fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmada 6 Özbekistan uyruklu mağdur kadın belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan karı-koca emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

TUTUKLANDI 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamile olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
