Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, H.T'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.