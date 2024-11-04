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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve nakit para ele geçirildi. Şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, H.T'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel
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