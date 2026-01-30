Haberler

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından yakalanan 8 zanlı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler, ecza haplar, büyük miktarda para ve silah ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 500 lira, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
