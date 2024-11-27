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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 354 gram esrar ele geçirilirken, operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, Ankara-Niğde Otoyolu'nda S.A'nın (42) bulunduğu aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda, 3 kilo 354 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel
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