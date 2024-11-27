Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 354 gram esrar ele geçirilirken, operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, Ankara-Niğde Otoyolu'nda S.A'nın (42) bulunduğu aracı durdurdu.
Yapılan aramalarda, 3 kilo 354 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.