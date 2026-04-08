Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Kaza yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ankara- Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut