Aksaray'da sanayi tüpü yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu

Aksaray-Nevşehir kara yolunda sanayi tipi tüp yüklü bir tırda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç ve ormanlık alanda hasar oluştu. Kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

Aksaray-Nevşehir kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sanayi tipi tüp yüklü tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından araç ve ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

Araç ve ormanda hasara yol açan yangın nedeniyle kapatılan Aksaray-Nevşehir kara yolu olay sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

