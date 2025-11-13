Aksaray'da Traktör Kazasında 2 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Baba Muhammet Ünlü, kullandığı 68 HS 256 plakalı traktörle Tol Yaylası'ndaki bahçesinde manevra yaptığı sırada kızı Hayrunnisa'ya çarptı.

Traktörün altında kalan küçük kız, ağır yaralandı.

Babası tarafından özel araçla Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.