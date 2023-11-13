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Aksaray'da Traktör Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Ahmet Yaşar Dinç hayatını kaybetti. Kazada yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından annesi sinir krizi geçirirken, amca ise gözaltına alındı.