Aksaray'da Traktör Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Ahmet Yaşar Dinç hayatını kaybetti. Kazada yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından annesi sinir krizi geçirirken, amca ise gözaltına alındı.
Aksaray'da amcasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
A.Y.D. Yenikent beldesinde amcası V.D'nin (44) kullandığı traktörden düştü.
Yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel