Haberler

Aksaray'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aksaray'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 66 yaşındaki Rifat Dağlı'nın kullandığı otomobil, kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rifat Dağlı'nın (66) kullandığı 68 HU 130 plakalı otomobil, Eskil Sanayi girişinde Özkan Coşkun (29) yönetimindeki 42 BCB 664 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Dağlı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işletmeye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Hacı Özkan -
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı

Son halini görenler gözlerine inanamadı
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı