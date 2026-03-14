Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Altınok (24) kontrolündeki 68 HV 470 plakalı otomobil ile Sebahattin Çelik (66) idaresindeki 68 KN 719 plakalı kamyonet, Aksaray- Ankara kara yolu Hanobası köyü girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Altınok ve Çelik ağır yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Altınok, kurtarılamadı.