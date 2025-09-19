Haberler

Aksaray'da Tır Çarpan Otomobilde Anne Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tıra çarpan otomobilin anne yolcusu hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İbrahim Birkan Doğan kontrolündeki 09 AOJ 547 plakalı otomobil, Eşmekaya beldesinde S.Ö. idaresindeki 50 ABV 191 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta sıkışan Faden Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Doğan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
