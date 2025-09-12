Haberler

Aksaray'da Telefon Bataryası Patladı, İş Yeri Alev Aldı

Aksaray'da bir iş yerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da arızalı telefonun bataryası tamir için getirildiği iş yerinde patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Ferhat Özkan'ın (31) tamir ettiği cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldı. Alevler arasında kalan Özkan, şoke oldu. Alevler bir süre sonra kendiliğinden söndü. İş yerinde bulunan bir kişi ise patlama anında şaşkınlık yaşadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
