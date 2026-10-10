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Aksaray'da Ramazan Keser, 58 yıllık eşine doğum gününde üzüm buketi hediye etti

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Aksaray'da Ramazan Keser, 58 yıllık eşine doğum gününde üzüm buketi hediye etti
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Aksaray'da çiftçi Ramazan Keser (77), doğum gününde 58 yıllık eşi Ümmüş Keser'e çiçek yerine kendi bağında yetiştirdiği üzümden yaptığı buketi hediye etti. Keser, eşine her doğum gününde üzüm hediye ettiğini ve bu geleneği sürdüreceğini söyledi.

AKSARAY'da çiftçi Ramazan Keser (77), 58 yıllık hayat arkadaşı aynı yaştaki eşi Ümmüş Keser'e, doğum gününde çiçek yerine, kendi bağında yetiştirdiği üzümden yaptığı buketi hediye etti. Eşine her doğum günüde üzüm hediye ettiğini belirten Keser, "Ben çiçeği de pastayı da bilmem ancak eşimi çok sevdiğim ve ona değer verdiğim için, bu hediyeyi hazırlıyorum. Eşim bu hediyemden çok mutlu oluyor" dedi.

Karkın köyünde oturan Ramazan ve Ümmüş Keser çifti, kendi bağlarında yetiştirdikleri üzüm ve yaptıkları pekmezi satarak geçimini sağlıyor. 5 çocuk yetiştiren çiftin birbirine olan sevgisi de eksilmeden sürüyor. Ramazan Keser, doğum gününde çiçek yerine, kendi bağında yetiştirdiği üzümden buket yapıp, hediye etti.

Eşine her doğum günüde üzüm hediye ettiğini belirten Keser, "Eşimle 58 yıl önce evlendik. Evliliğimiz boyunca birbirimizi hiç üzmedik. O benim için çok kıymetli. Eşimi mutlu etmek için elimden geleni yaparım. Doğum günlerinde hediyesini eksik etmem. Ben çiçeği de pastayı da bilmem; ancak eşimi çok sevdiğim ve ona değer verdiğim için bu hediyeyi hazırlıyorum. Eşim bu hediyemden çok mutlu ve memnun oluyor. Onun mutluluğunu gördüğüm için de her yıl bu geleneği sürdürüyorum. 5 çocuğumuzu büyüttük, hepsini evlendirdik. Şimdi eşimle baş başa kaldık. Bu geleneği de ömrüm yettiğince sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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