Polis sevgilisini vuran kadından "Neden yaptın?" sorusuna yanıt: Hak etti

Aksaray'da kendisinden ayrılmak isteyen polis sevgilisini polisin kendi tabancasıyla başından vuran kadın adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirilen genç kadın, "Neden vurdun" sorusuna, "Hak etti" diye cevap verdi.