Aksaray'da Piknik Tübü Patladı, Sürücü Yaralandı

AKSARAY'da otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünde gaz sıkışması sonucu sürücü Fuat Kılıç (55) yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Boş piknik tüpünü dolusuyla değiştiren Fuat Kılıç, dolu tüpü otomobilin bagajına yerleştirdikten sonra alışveriş yapmaya gitti. Alışverişten dönüp otomobiline binen Kılıç, kontağı çevirmesiyle büyük bir patlama yaşandı. Patlamada otomobil sürücüsü Fuat Kılıç yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Fuat Kılıç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Olayı gören esnaf Hüseyin Durakçı, "Ben döner kesiyordum. Bir anda sanki bomba atılır gibi arıcın camı yerinden çıkıp benim dükkanın önüne düştü. Lokantadaki müşterilerim çığlıkla bir anda dışarı çıktılar. Çok şiddetliydi." dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.