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Aksaray'da Kavga: Biber Gazı ve Bıçakla Yaralanan Gencin Akranları Tutuklandı

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Aksaray'da parkta arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki T.K., kız meselesi yüzünden çıkan kavgada biber gazı sıkılıp bıçaklanarak yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

AKSARAY'da arkadaşlarıyla parkta oturan T.K.'yi (17) biber gazı sıkıp ardından bıçakla yaralayanların karşı gruptaki akranları E.K. (17) ile F.Ç. (17) olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayın kız meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2439 Sokak'taki bir parkta meydana geldi. T.K., parkta arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yanlarına bir grup geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı gruptakiler, önce biber gazıyla, sonra da bıçakla saldırıp T.K.'yi sırt ve bacağından yaraladı. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan T.K., ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.K.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

AKRANLARI BIÇAKLAMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırıyı karşı gruptaki akranları E.K. ve F.Ç.'nin yaptığını belirledi. Kaçan 2 şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı. E.K. ve F.Ç.'nin ilk ifadesinde kavganın kız meselesi nedeniyle çıktığını söylediği bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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