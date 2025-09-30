ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Haberler

Aksaray'da otoyolda görevli jandarma ekiplerine ait minibüse, başka bir minibüsün çarptığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür şile Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kent protokolü, şehit Özgür'ün ailesi ile askeri erkan katıldı. Duaların ardından şehit Özgür'ün cenazesi memleketi Osmaniye'ye, Özdemir'in cenazesi ise memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
