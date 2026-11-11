Aksaray'da otomobil ve motosiklet kazasında 3 yaralıdan 2'si ağır yaralandı

Aksaray'da otomobil ve motosiklet kazasında 3 yaralıdan 2'si ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aksaray'da otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Emine B. (39) yönetimindeki 68 RR 680 plakalı otomobil, Hürriyet Bulvarı'nda A.İ. (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile motosikletteki A.Ş. (18) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü A.İ. ile A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA