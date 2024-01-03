Aksaray'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrilip, takla attı. Kazada Sedat Şahin (43) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Erzincan'dan Antalya'ya giden Mehmet Özdemir (41) yönetimindeki 24 DF 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken araçtaki Sedat Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet Özdemir ile arkadaşları Kürşat Gündüz(45) ve Fatih Can (43) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Şahin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.