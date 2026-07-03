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Aksaray'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 44 Yaralı

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Ankara-Niğde Otoyolu'nda İstanbul'dan Irak'a giden yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 yolcu ve 3 personel olmak üzere toplam 44 kişi yaralandı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Valiliği, Ankara-Niğde Otoyolu'nda İstanbul'dan Irak'a giden yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 yolcu ve 3 personel olmak üzere toplam 44 kişinin yaralandığını açıkladı.

Aksaray Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kazanın bugün saat 16.15 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisi 207'nci kilometrede meydana geldiği bildirildi. Yaralıların, ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"03.07.2026 günü saat 16.15 sıralarında, Ankara–Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisi 207. kilometre Niğde istikametinde, İstanbul ilinden Irak'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan şarampole devrilmesi neticesinde tek taraflı yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir."

Kazada, otobüste bulunan 41 yolcu ile 3 personel olmak üzere toplam 44 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir.

Kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz"

Kaynak: ANKA
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