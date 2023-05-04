Aksaray'da örtü altı yetiştiriciliği gelişiyor

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Gülağaç ilçesinde seralarda üretim yapan kadınları ziyaret etti.

Aydoğdu, Gülağaç Kaymakamlığının teşvikiyle kurulan Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin örtü altı yetiştiriciliği için hazırladığı 932 liralık KOP projesinin onaylandığını söyledi.

Yöresel ürünlerin üretim ve satışını yapan kooperatif, yeni yatırımla ilçede dezavantajlı kadınların istihdamını önemli katkı sağlayacağını aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Gülağaç Ovasında Seralar KOP'la Gelişiyor Projesi kapsamında 3 bin 150 metrekarelik alana kurulan seralarda bu yıl üretim başlayacak. Kadınlarımız, kurulan kooperatifle örnek alınacak bir başarı hikayesi yazıyor. KOP destekli projede yüzde 80 hibe yüzde 20'si de kooperatif tarafından karşılanacak. Kurulan eğitim ve üretim amaçlı seralarda bu yıl domates üretimi planlanıyor. Bu seralarda belirlenen ihtiyaç sahibi kadınlar çalışacak. Üretilen ürünlerin pazarlamasını da yine Aşıklı markasıyla kooperatifimiz yapacak."