Aksaray'da Öğretmenler Günü Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Aksaray Belediyesince, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Kireçlik mevkisindeki Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çok sayıda öğretmen ile vatandaşlar katıldı.

Kumbuzoğlu, etkinliği çok önemli gördüğünü söyledi.

Dinçer, organizasyonu 2019'dan bu yana devam ettirdiklerini, bugün de 5 bin fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirdi.

Program, protokol üyelerinin ve öğretmenlerin fidan dikmesiyle sona erdi.