Aksaray'da Öğrenciler ve Velilerden Gazze İçin Kermes

Güncelleme:
Hacı Mustafa Demir İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, ilkokul öğrencileri ve veliler, Gazze'ye destek olmak amacıyla ürünler hazırlayarak satış yaptı. Okul müdürü Erdoğan Er, etkinliğin amacının insani dramı görmezden gelmemek olduğunu vurguladı ve elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.

Aksaray'da ilkokul öğrencileri ve veliler Gazze için kermes düzenledi.

Hacı Mustafa Demir İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler satıldı.

Okul Müdürü Erdoğan Er Gazze'ye destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz minik elleri, koca yürekleriyle büyük katkı sundu. Bu etkinlik, orada yaşanan insanlık dramına ve ölümlere kayıtsız kalmadığımızın ve kalmayacağımızın, bu davaya her zaman sahip çıkacağımızın en büyük göstergesi." dedi.

Etkinlikten elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
