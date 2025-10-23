Aksaray'da Öğrenciler ve Velilerden Gazze İçin Kermes

Aksaray'da ilkokul öğrencileri ve veliler Gazze için kermes düzenledi.

Hacı Mustafa Demir İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler satıldı.

Okul Müdürü Erdoğan Er Gazze'ye destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz minik elleri, koca yürekleriyle büyük katkı sundu. Bu etkinlik, orada yaşanan insanlık dramına ve ölümlere kayıtsız kalmadığımızın ve kalmayacağımızın, bu davaya her zaman sahip çıkacağımızın en büyük göstergesi." dedi.

Etkinlikten elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.