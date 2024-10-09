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Aksaray'da Öğrenciler Ekmek Üreterek Hem Öğreniyor Hem Kazanıyor

Aksaray'da Öğrenciler Ekmek Üreterek Hem Öğreniyor Hem Kazanıyor
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Necmiye-Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, okuldaki ekmek fırın atölyesinde günde 5 bin ekmek üreterek hem meslek öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor.

AKSARAY'da Necmiye- Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileri, okulda kurulan ekmek fırın atölyesinde her gün 5 bin adet ekmek üretiyor. Öğrenciler tarafından üretilen ekmekler, okullar ve pansiyonları ile çorba evlerine dağıtılıyor.

Necmiye-Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Okullarımız Üretiyor' projesi ile ekmek fırını atölyesi kuruldu. Yiyecek ve İçecek Bölümü'ndeki öğrenciler, 6 öğretmen eşliğinde, fırında günlük 5 bin ekmek üretiyor. Dönüşümlü olarak ekmek üreten öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ayda biner lira kazanıyor.

'ÖĞRENCİLERİMİZ NÖBETLEŞE USULÜ ÇALIŞMAKTA'

Okul Müdür Yardımcısı Emrah Büyük, "2 yıl önce ekmek üretim atölyemizi açtık. Yaklaşık 10 okulumuza ve pansiyonları ile Aksaray Belediyemizin çorba evlerine ekmek üretiyoruz. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma'nın da ekmeğini üretmekteyiz. Günlük ortalama 5 bin paketli roll ekmek üretmekteyiz. İsteğe göre döner ekmeği veya somun ekmek de üretimimiz bulunmakta. 6 alan öğretmeniyiz. Toplamda yaklaşık 200 öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz, bu ekmek üretim atölyemizde ekmeğin nasıl yapıldığını, neler kullanıldığını öğrenmekte; hem kendi bütçelerine katkı sağlamaktalar hem de ekmek üretiminde faaliyette bulunmaktadırlar. Öğrencilerimiz nöbetleşe usulü çalışmaktalar. Bu sayede çalışan öğrencilerimiz aylık ortalama bin lira gelir elde ediyor" dedi.

'İLERİDE BİR FIRIN AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül Talay, okuldan mezun olduktan sonra fırın açmayı düşündüğünü belirterek, "Ürettiğimiz ekmekleri, okulların pansiyondaki öğrencilere gönderiyoruz. Yaptığımız ekmeklerden ek gelir elde ediyoruz. Hem harçlığımızı çıkartıyoruz hem de okulumuza devam ediyoruz. Okulumuzda 600 civarı öğrenci var ve yaptığımız ekmekleri okuldaki arkadaşlarımıza da tattırıyoruz. Onlar da tadından gayet memnun, hocalarımıza da aynı şekilde tattırıyoruz. Mezun olduğunuz da ustalık belgesi alıyorsunuz, diploma alıyorsunuz. Kendinize ait iş yeri açabileceğiniz bir belgeniz oluyor. O yüzden güzel avantajları olduğunu düşünüyorum. Ben de aldığım belgelerle ileride bir fırın açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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