Haberler

Aksaray'da narkotik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı, 1838 sentetik hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 1838 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 970 lira ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere farklı tarhilerde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 1838 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 970 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın

Bir işin de suyunu çıkarmasanız keşke! Trabzon'daki ilana bakın
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayırarak çöpe atmıştı! Mahkemede hakimden bunu istedi

Eşini 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı! Hakimden isteği pes dedirtti
29 yaşındaki Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu! Konvoyla geldi, pasta kesti

Gelinlik giyme hayali vardı! Down sendromlu Pınar'a düğün yapıldı