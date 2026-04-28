Haberler

Aksaray'da mobil sosyal hizmet aracı vatandaşların işini kolaylaştırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sosyal hizmet faaliyetlerinin sahadaki etkinliğinin artırılması ve hizmetlere erişimde güçlük yaşayanlara ulaşılması için hayata geçirilen mobil sosyal hizmet aracı Aksaray'da vatandaşlarla buluşturuldu.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Vali Murat Duru, aracı gezerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sezgi Arpacı Elaldı'dan bilgi aldı.

Duru, gazetecilere, mobil sosyal hizmet aracının 28 Nisan-17 Mayıs'ta kesintisiz olarak sahada olacağını söyledi.

Program kapsamında kent merkezi, ilçeler ve köylerin ziyaret edileceğini belirten Duru, "Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak ve sosyal destek mekanizmalarıyla aradaki mesafeler kalkacak. Bu çalışma, sadece bir hizmet sunumu değil, toplumsal farkındalığı artırma ve sosyal dayanışma bilincimizi güçlendirme hamlesidir. Devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneklerinden biri olacak bu uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

