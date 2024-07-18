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Aksaray'da mısır tarlasında küçük çaplı obruk oluştu

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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde mısır ekili tarlada küçük çaplı obruk oluştu. Obruk, bölgede tedirginliğe neden oldu.

Aksaray'da mısır tarlasında küçük çaplı obruk oluştu

AKSARAY - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde mısır ekili tarlada küçük çaplı obruk oluştu. Yaklaşık 3 metre genişlik ve 4 metre derinliğe sahip olan obruk bölgede tedirginliğe neden oldu.

Obruk, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi sınırlarında bulunan Dalamaz mevkisindeki mısır tarlasında oluştu. Hacı Neşeli'ye ait mısır tarlasında 3 gün önce gece vakti meydana gelen obruk tedirginliğe neden oldu. Aksaray İl Afet Acil Durum ekiplerinin inceleme yaptığı ve güvenlik şeridine aldığı bölgede arazi sahipleri de tedirgin. Sabah tarlasına kontrole geldiğinde obruğu fark ettiklerini belirten tarla sahibinin oğlu Ali Neşeli, "İlçemizde obruk oluştu, AFAD geldi baktı inceledi 'göçük olabilir' dedi. 3 gün önce gece yarısı oluştu. Yüzeydeki topraklar aşağıya çöktü. AFAD ekipleri 'Yanından geçmeyin içini doldurabilirseniz doldurun' dediler. Şuan ise burası sıkıntılı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sultanhanı Aksaray Mısır Tarım Çevre Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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