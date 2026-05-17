Kuyuda Gazdan Etkilendiler: 3 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da bir kişinin temizlik için indiği su kuyusunda metan gazından etkilenmesi üzerine yardıma giden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı kurtarıldı.

AKSARAY'da temizlemek için indiği kuyuda metan gazından etkilenip mahsur kalan İsmail Yeşildal (42) ağır yaralı olarak kurtarılırken, kendisine yardım etmek için kuyuya inen kardeşleri Mehmet Yeşildal (28) ve Recep Yeşildal (32) ile akrabası Murat Yeşildal öldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Koçpınar köyünde elma bahçesinde meydana geldi. İsmail Yeşildal, kendilerine ait elma bahçesindeki ağaçları sulamak için kullandıkları 16 metre derinliğindeki su kuyusuna halat yardımıyla girip, temizlik çalışması başlattı. Yeşildal'ın bir süre çıkmaması ve çağrılara da cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen kardeşleri Mehmet ve Recep Yeşildal ile akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. 4 kişinin kuyudan çıkmaması üzerine, diğer akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine ardından adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinden 1'i kuyuya indiğinde, kuyunun dibinde yaklaşık 70 santimetre su bulunduğunu ve 4 kişinin metan gazından etkilendiğini belirledi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu ilk olarak İsmail Yeşildal'ı çıkardı. Yeşildal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Mehmet Yeşildal, Recep Yeşildal ve Murat Yeşildal çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
