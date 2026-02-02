Aksaray'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi hayatını kaybetti
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan bir çatının altında kalan 40 yaşındaki Aydın Harç, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Çukuryurt köyünde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçan ahırın çatısı, Aydın Harç'ın (40) üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Eskil Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Harç, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralı, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel