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Aksaray'da Köpek Dövüştürüp Canlı Yayın Yapan 3 Kişiye Büyük Ceza

Aksaray'da Köpek Dövüştürüp Canlı Yayın Yapan 3 Kişiye Büyük Ceza
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Aksaray'ın Taşpınar beldesinde köpek dövüştürerek sosyal medyadan canlı yayın yapan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere 'hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçundan toplam 39 bin 96 lira ceza kesilirken, köpekler koruma altına alındı.

AKSARAY'da köpek dövüştürerek sanal medyadan canlı yayın yapan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilere 'Hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçundan toplam 39 bir 096 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde köpek dövüştürerek sanal medyadan canlı yayın yapan 3 kişi hakkında çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini belirleyip, operasyon düzenleyen jandarma, Y.T. (25), M.D. (26), ve U.T.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilere 'Hayvana eziyet ve dövüştürmekten' toplam 39 bin 096 bin lira para cezası uygulanırken, köpekler de koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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