Aksaray'da Kereste Düşmesi Sonucu 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can Ç, kafasına kereste düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, ancak genç çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlçeye bağlı Sokarıklı köyünde bir mobilya atölyesinde çalışan Ruhi Can Ç'nin (16) üzerine iskelede duran kereste düştü.

İhbar üzerine iş yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Ruhi Can Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
