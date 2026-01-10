Haberler

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'i ağır 6 yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü ve 1 yaşındaki kızı hayati tehlike ile hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Murat Demirbaş (51) ile 1 yaşındaki kızı Nevriye Betül Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi Aksaray - Ihlara yolunda meydana geldi. Hüseyin Öz (21) yönetimimdeki 68 BC 193 minibüs, Murat Demirbaş kontrolündeki 68 AEP 980 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Filiz Demirbaş (42) ve kızları Nevriye Betül Demirbaş, itfaiye erlerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Murat Demirbaş, eşi Filiz ve kızları Nevriye Betül Demirbaş ile minibüs sürücüsü Hüseyin Öz, yanındaki Umut Tan (30), Hikmet Çavdar (20), ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Demirbaş ile kızı Nevriye Betül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

