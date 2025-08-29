Aksaray'da Kayıp Kişinin Cesedi Niğde'de Bulundu
Aksaray'da kaybolan 55 yaşındaki T.A'nın cesedi Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki bir arazide silahla öldürülmüş halde bulundu. T.A'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da 10 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 55 yaşındaki kişi, Niğde'de bir arazide silahla öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Aksaray'da 19 Ağustos'ta T.A'dan haber alamayan yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.
Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir arazide T.A'nın cesedine ulaşıldı.
Yapılan incelemede silahla öldürülen T.A'nın cesedinin araziye bırakıldığı belirlendi.
T.A'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili Kayseri'de gözaltına alınan Y.C.K'nin (29), T.A'nın cesedini bir süre Aksaray'da çalıştığı iş yerinin buzdolabında sakladığı öğrenildi.