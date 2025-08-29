Aksaray'da Kayıp Kişinin Cesedi Niğde'de Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da kaybolan 55 yaşındaki T.A'nın cesedi Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki bir arazide silahla öldürülmüş halde bulundu. T.A'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da 10 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 55 yaşındaki kişi, Niğde'de bir arazide silahla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Aksaray'da 19 Ağustos'ta T.A'dan haber alamayan yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir arazide T.A'nın cesedine ulaşıldı.

Yapılan incelemede silahla öldürülen T.A'nın cesedinin araziye bırakıldığı belirlendi.

T.A'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili Kayseri'de gözaltına alınan Y.C.K'nin (29), T.A'nın cesedini bir süre Aksaray'da çalıştığı iş yerinin buzdolabında sakladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında ultrAslan'dan olay paylaşım

Mourinho sonrası ultrAslan'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alişan, Mourinho'ya 'Alacağın tazminat haram olsun' deyip gönlündeki ismi açıkladı

Alişan, Mourinho'ya "Alacağın tazminat haram olsun" deyip gönlündeki ismi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.