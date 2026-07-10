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Aksaray'da Motosiklet Minibüsle Çarpıştı: 1 Yaralı

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Aksaray'da bir kavşakta minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Arda Bozkurt yaralandı. Kask takan sürücü, çarpmanın etkisiyle 14 metre savruldu ve hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da kavşakta minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü Arda Bozkurt (19) yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1444 Sokakta kavşakta meydana geldi. Arda Bozkurt yönetimindeki 68 AGZ 008 plakalı motosiklet, Faruk Koçak'ın (28) kullandığı 68 ACV 020 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle 14 metre savrulan başında kask olan sürücü Bozkurt, yaralandı. Bozkurt'un motosikleti ise 60 metre ileride durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Bozkurt, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Faruk Koçak da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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