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Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, tabanca bulundu

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Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı, tabanca bulundu
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Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Adres ve araç aramalarında bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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