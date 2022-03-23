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Aksaray'da jandarma ekiplerinden huzurevine ziyaret

AA - Adem Koçak - Güncel
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Aksaray'da jandarma ekiplerinden huzurevine ziyaret

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Abdulkadir Üçyıldız Huzurevini ziyaret etti.

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Abdulkadir Üçyıldız Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevinde kalanlarla yakından ilgilenen jandarma ekipleri bir süre sohbet ettikleri huzurevi sakinleriyle pasta kesti.

Aksaray Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği topluluğu üyesi müzisyenlerin konser verdiği programda, jandarma ekipleriyle yaşlılar şarkı söyledi.

Huzurevi sakinleri, ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduğu jandarma ekiplerine teşekkür etti.

AA / Adem Koçak - Güncel

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