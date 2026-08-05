Haberler

Aksaray'da Kaza: 1'i Çocuk 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Rojdan D. (26) idaresindeki 34 PMU 298 plakalı otomobil, Eski Sanayi Kavşağı'nda Bayram İ. yönetimindeki 68 DD 940 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki H.N.İ. (4) ile Fatma İ. (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! Formayı giydiğine pişman oldu
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı

Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı

Görenler gözlerine inanamadı! Yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

Henüz 14 yaşındaydı: Doğum günü için gittiği evden cenazesi çıktı