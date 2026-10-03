Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, Hikmet Kulaksız öldü, Melih Fil ağır yaralandı

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Hikmet Kulaksız (22) öldü, diğer sürücü Melih Fil (30) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Selecikösetolu köyü yakınlarında meydana geldi. Melih Fil yönetimindeki 06 FTT 526 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Hikmet Kulaksız'ın kullandığı 26 BF 140 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta hurdaya dönerken, sürücüler Melih Fil ve Hikmet Kulaksız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kulaksız, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Melih Fil'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı