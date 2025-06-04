Aksaray'da İçki Keyfi Kanlı Bitti: Bir Kişi Boğazından Şişe Saplanarak Öldürüldü

Aksaray'da İçki Keyfi Kanlı Bitti: Bir Kişi Boğazından Şişe Saplanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde içki içen iki arkadaş arasında çıkan tartışma, birinin boğazına şişe saplanmasıyla sonuçlandı. 3 çocuk babası Veysel Tekin hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Yaşar Yadır gözaltına alındı.

AKSARAY'da Veysel Tekin (42), birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Yaşar Yadır (65) tarafından boğazına şişe saplanarak öldürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı Beldesi'nde bir parkta meydana geldi. Yaşar Yadır, arkadaşı Veysel Tekin ile birlikte içki içtikleri sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin'in boğazını saplayıp, yaraladı. Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Haberi alıp gelen eşi Filiz Tekin hastane önünde ağladı. Cinayet şüphelisi Yadır ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yadır'ın, Almanya'da da bir kişinin boğazına bıçak saplama suçundan 5 yıl tutuklu kaldığı ve 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Sarıaltı Beldesine geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti

Gazze'deki katliama yine gözlerini kapattı! ABD'den BM kararına veto
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek

Bayramda alınan tedbirler öyle böyle değil! Her yerden izleneceksiniz
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü

Kan donduran vahşet! Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.