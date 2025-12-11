Yanan otomobiline yangın tüpüyle müdahale etti

AKSARAY'da hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücünün alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Yolda ilerleyen Tuncay Tunç yönetimindeki 68 HY 780 plakalı otomobil, alev aldı. Sürücü otomobili yol kenarına çekti. Alevlerin sardığı otomobiline yangın tüpüyle müdahale eden Tunç'un çabası yeterli olmadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bu arada, sürücünün alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.