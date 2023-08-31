Aksaray'da Hafif Ticari Araç ile Kamyonetin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aksaray'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gökhan K. (30) idaresindeki 68 ADP 187 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ortaköy yolu Akin köyü mevkisinde Orhan Y. (41) yönetimindeki 68 ACC 571 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gökhan K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Orhan Y. ile araçlardaki Mertcan Ç. (17), İbrahim C. (37) ve Yaşar K. (54) sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.