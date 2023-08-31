Aksaray'da Hafif Ticari Araç ile Kamyonetin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.