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Aksaray'da fırtına ve hortum yerini şiddetli yağmura bıraktı

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Aksaray'da fırtına ve hortum yerini şiddetli yağmura bıraktı Aksaray'da akşam saatlerinde yaşanan rüzgar fırtınası ve hortumun ardından gece yarısı şiddetli yağmur yağışı etkili oluyor.

Aksaray'da fırtına ve hortum yerini şiddetli yağmura bıraktı

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde yaşanan rüzgar fırtınası ve hortumun ardından gece yarısı şiddetli yağmur yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinde rüzgar fırtınası ve hortumun etkili olduğu Aksaray'da gece yarısı şiddetli yağmur yağışı başladı. Şehir genelinde etkili olan yağış cadde ve sokaklarda su birikintisine neden olurken trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu şehirde yağışın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Aksaray Güncel Haberler

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