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Aksaray'da Evden Elektronik Eşya Çalan 3 Kişi Tutuklandı

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Aksaray'da bir apartmandan elektronik eşya çalan 3 kişi, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin daha önce de hırsızlık kaydı bulunduğu belirlendi.

AKSARAY'da, evden elektronik eşya çalan 3 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde meydana geldi. Eve giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Durumu fark eden apartmandakiler, polise haber verdi. Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan Mustafa Nazlı (23), Şahin Balkış (26) ve İbrahim Öztop (26) olduğunu tespit etti. Saklandıkları Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki evde yakalanan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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